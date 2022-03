Rapina in villa nell'Alessandrino, è caccia ai banditi

ALESSANDRIA, 24 MAR - Rapina in villa ieri sera ad Acqui Terme, nell'Alessandrino. I banditi hanno fatto irruzione nell'abitazione dei coniugi Benzi, ultraottantenni titolari della Ibem, azienda leader nel settore dell'impiantistica industriale, e dopo averli malmenati e chiusi un una stanza sono fuggiti con gioielli, orologi e contanti, l'auto trovata in cortile e poi data alle fiamme e una cassaforte. Le indagini sono affidate ai carabinieri, mentre la coppia, che dieci anni fa aveva subito un'altra brutale rapina, è stata medicata in ospedale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA