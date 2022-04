Rapina milionaria nel Milanese, arrestata donna

MILANO, 06 APR - Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano hanno arrestato ieri sera una donna di 49 anni per favoreggiamento nei confronti degli autori di una rapina milionaria messa a segno poche ore prima ai danni della filiale della Banca Popolare di Sondrio a Cernusco sul Naviglio (Milano). Il bottino ammonta a tre milioni di euro in contanti in mazzette di vario taglio, oggetti in oro, preziosi di ogni genere, orologi di prestigio, lingotti e monete d'oro. Gli investigatori della Squadra Mobile milanese hanno individuato un appartamento a Rho (Milano) come probabile nascondiglio di merce rubata. Quando sono entrati, con i colleghi del Commissariato Rho Pero, nell'abitazione si trovava la donna e gli investigatori della 5/a Sezione hanno trovato l'ingente bottino della rapina commessa da tre uomini nel pomeriggio. L'arrestata era già nota alla Polizia in quanto ex compagna di un pregiudicato e sospettata di fornire la base logistica per nascondere la refurtiva. I tre rapinatori, dopo aver praticato un foro in uno dei muri della banca, avevano atteso il rientro dei dipendenti dalla pausa pranzo. Li avevano immobilizzati, si erano fatti consegnare tutto il denaro contante, il contenuto di numerose cassette di sicurezza ed erano fuggiti poi a bordo di un'auto. Ora sono ricercati.

