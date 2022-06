Religione: Testimoni Geova, storica sentenza contro Russia

ROMA, 08 GIU - La Corte europea dei diritti dell'uomo "ha emesso una sentenza storica contro la Russia a favore dei Testimoni di Geova. La Cedu ha dichiarato, 6 voti contro 1, che era illegale per la Russia bandire i Testimoni di Geova. La Corte ha anche affermato che era illegale vietare le loro pubblicazioni, i periodici e il sito web ufficiale dei Testimoni di Geova. Ha ordinato dunque alla Russia di interrompere tutti i procedimenti penali pendenti contro i Testimoni di Geova, di rilasciare tutti coloro che sono in prigione, nonché di restituire tutte le proprietà confiscate o di pagare un risarcimento adeguato". Lo riferiscono gli stessi Testimoni di Geova secondo i quali la Russia sarebbe stata condannata a pagare ai ricorrenti un totale di 59.617.458 euro "per danni materiali, principalmente beni sequestrati" e 3.447.250 euro "in relazione al danno morale". Jarrod Lopes, portavoce dei Testimoni di Geova, afferma: "I Testimoni di Geova di tutto il mondo sono soddisfatti per l'esauriente giudizio contro la Russia. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sentenziato che i Testimoni di Geova sono cittadini rispettosi della legge che, a causa della discriminazione religiosa, sono illegalmente perseguitati e incarcerati in Russia. Ci auguriamo che la Russia rispetti le indicazioni della Corte - afferma ancora il portavoce - e fermi la persecuzione a livello nazionale e rilasci tutti i 91 Testimoni in prigione. I Testimoni di Geova in Russia attendono l'opportunità di praticare la loro fede liberamente nella loro patria, come fanno milioni di compagni di fede in oltre duecento altri Paesi".

