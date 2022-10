Rettrice La Sapienza,condanna violenze,diritto d'opinione

ROMA, 25 OTT - "L'Università deve essere un luogo in cui si studia, si cresce, in cui bisogna incontrarsi e confrontarsi, ma non scontrarsi fisicamente. Condanniamo ogni forma di violenza e garantiamo, ad ogni individuo che agisca secondo i Principi costituzionali, il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni nel rispetto della pluralità delle idee". Così la rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni in merito ai momenti di tensione di oggi nell'Ateneo romano.

