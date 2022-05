ORVIETO, 17 MAG - E' stato riaperto poco dopo le 16 il tratto compreso tra Fabro e Orvieto lungo l'A1 in direzione sud, che era chiuso dal primo pomeriggio di oggi a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco. All'interno del tratto interessato - fa sapere Autostrade per l'Italia - il traffico transita con scambio di carreggiata. Si registra un chilometro di coda, in diminuzione, sempre in direzione Roma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA