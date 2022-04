Ricoverato in gravi condizioni Mino Raiola, il procuratore dei giocatori più forti del mondo

Si è diffusa la voce questa mattina della morte di Mino Raiola il famoso agente sportivo, protagonista di alcune delle più importanti operazioni di calciomercato degli ultimi 15 anni. Raiola era malato da tempo. Ma in realtà Raiola è gravissimo ma ancora vivo. «Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo», ha detto Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele commentando le voci sullo stato di salute del procuratore, sottoposto nel gennaio scorso ad un delicato intervento chirurgico per problemi polmonari. A quanto si è appreso, le condizioni di Raiola sono molto gravi

Pubblicità

C'è quindi preoccupazione per Raiola, esempio di self made man, agente potente, difficile da sfidare. Nelle sue mani i destini dei più talentuosi giocatori del pianeta come Haaland, de Ligt, Donnarumma, Pogba, Verratti. Uno stratega dall' ingegno sopraffino con un fiuto eccezionale per gli affari, un fuoriclasse nello strappare e nell'imporre le sue condizioni ai club. Tanta strada fatta da Nocera Inferiore fino all'Olanda, precisamente ad Haarlem dove - alla fine degli anni 80 - rileva un McDonald e accede nel mondo imprenditoriale. A soli vent'anni fonda Intermezzo, societa' di intermediazione. Il resto è storia. con il colpo Nedved alla Juventus, poi Ibrahimovic, quindi Balotelli. Una carriera unica e irripetibile a suon di milioni, tanti, per alcuni troppi. Raiola parla sette lingue, sfoggia un look disordinato, ha modi spicci, si è fatto piu' di un nemico ma a suo modo è protagonista indiscusso e mattatore del calcio delle superstar.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA