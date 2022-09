Rifiuti, Enzo Bianco: «I Comuni sono il primo tassello del sistema riciclo»

"Nel nostro Paese un sistema fatto di cittadini, imprese e Comuni si è fatto carico dei sacrifici e dei costi dell'economia circolare. Oggi il tema è una priorità e va affrontano con urgenza determinazione, anche a fronte della crisi energetica. I Comuni hanno la responsabilità di organizzare il primo tassello dell'economia circolare, ovvero la raccolta dei rifiuti; lo fanno, con sempre maggiore impegno e determinazione, consapevoli del ruolo rivestito, sia sotto il profilo operativo che educativo della cittadinanza".

Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, intervenendo al webinar organizzato da Anci per illustrare ai Comuni e agli operatori di settore i contenuti degli allegati tecnici degli imballaggi in metallo (Anci Ricrea e Anci Cial). "L'Italia - ha ricordato Bianco - è il primo paese in Europa per il riciclo pro-capite di rifiuti. Il motivo è nella costruzione di un sistema efficiente e organizzato che garantisce l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio". In questo scenario, "un ruolo decisivo lo gioca il consorzio RICREA che svolge la propria funzione istituzionale di raccolta e riciclo degli imballaggi usati di acciaio. Nel 2020 ben il 78% di questi sono stati avviati a riciclo: scatolette, barattoli, bombolette, secchielli o coperchi in acciaio avviati a rinascita sotto forma di travi e tondo per l'edilizia, chiavi inglesi, bulloni, chiodi, cancellate in ferro, panchine e telai per biciclette".

