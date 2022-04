Rifiuti: Gualtieri, obiettivo termovalorizzatore entro Giubileo

ROMA, 20 APR - "L'obiettivo è avere tempi rapidi, servono ovviamente alcuni anni. Vorremmo concludere il termovalorizzatore entro l'arco della consiliatura e possibilmente entro il Giubileo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un punto stampa in Campidoglio, dopo l'annuncio della realizzazione di un termovalorizzatore. "Stiamo lavorando con il governo e la regione per permettere a Roma di chiudere il proprio ciclo dei rifiuti con tutti gli strumenti necessari e di ricorrere alle procedure anche straordinarie per garantire rapidità, certezza ed efficienza, superando il vincolo posto dal piano regionale", ha spiegato Gualtieri. "Occorre sottolineare che questo vincolo è la conseguenza degli errori della precedente amministrazione capitolina che ha trasmesso dati non reali alla regione e quindi ha tecnicamente condizionato l'analisi", ha sottolineato. "Sono sicuro che riusciremo a trovare soluzioni idonee anche alla luce delle prossime scadenze giubilari - ha precisato - Ho la responsabilità di sindaco ma anche di Commissario del Giubileo. Come già detto in aula la Capitale non può permettersi il lusso di farsi trovare impreparata a questo appuntamento".

