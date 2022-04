Rissa tra ragazzini a Torre del Greco: 19enne ucciso a coltellate da due minorenni

Un ragazzo di 19 anni, Giovanni Guarino, è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in una rissa sfociata in accoltellamento avvenuta nella serata di ieri nel

quartiere Leopardi a Torre del Greco (Napoli). La vittima è stata raggiunta da una coltellata al cuore, mentre l’amico e coetaneo che era con lui è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maresca e non sarebbe in pericolo di vita. Fermati gli altri protagonisti della tragica rissa, due giovani minorenni di Torre Annunziata. A causare la lite sarebbero stati futili motivi legati ad una festa in corso in un’area dove da alcuni giorni sono montate alcune giostre private.

Pubblicità

Stando ad una prima ricostruzione della Polizia, dopo la lite verbale tra i ragazzi è scattata la rissa, durante la quale sarebbero spuntati i coltelli.

Per la vittima, raggiunta al cuore da un fendente, non c'è stato nulla da fare, mentre per l’amico - ferito in varie parti del corpo - è servito il trasporto all’ospedale Maresca, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgici ed è ora in prognosi riservata. Immediato l’intervento degli agenti che, raccolte le prime testimonianze e messi insieme gli elementi utili, già nella notte hanno proceduto a fermare quelli che ritengono i due presunti autori del ferimento mortale, entrambi di 17 anni e di Torre Annunziata.

«Povero Giovanni. Era educatissimo, bravissimo. Non si può morire per colpa di qualche ragazzo montato di testa». Sono tanti i commenti sui social alla notizia della morte di Giovanni Guarino, Messaggi alla famiglia ma anche appelli a che le strade tornino più sicure: «Io e mio marito - scrive un’altra donna - passavamo di lì durante quell'orribile macello. Non si capiva nulla, caos totale, ragazzette di 12/13 anni che andavano da un marciapiede all’altro. Abbiamo capito subito che era successo qualcosa di brutto e ce ne siamo andati in fretta. Non è più come una volta, hai paura di mandare i tuoi figli a trascorrere qualche ora con gli amici».

Anche i parenti lasciano traccia del loro dolore su Facebook: «È mio cugino - si legge in un messaggio - Un bravissimo ragazzo».

Momenti di tensione sono stati registrati invece la scorsa notte all’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli), dove sono arrivati Giovanni Guarino e l'amico di 19 anni accoltellati durante la rissa. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine al pronto soccorso del nosocomio, dove erano stati trasportati con mezzi privati i ragazzi, sono arrivati parenti e amici dei due, che in preda alla disperazione avrebbero «sfogato» la loro rabbia dando calci e pugni a porte e pareti in cartongesso all’interno del presidio di via Montedoro. La presenza delle forze dell’ordine avrebbe consentito di riportare la situazione ad una gestione più tranquilla dell’emergenza. Non risultano - da ciò che si apprende - minacce rivolte al personale medico e infermieristico in servizio all’ospedale.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA