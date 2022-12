Ritrovato il giovane sequestrato a Roma

ROMA, 23 DIC - E' stato ritrovato dalla polizia Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato questa notte nella zona della movida a Ponte Milvio a Roma. Il giovane è attualmente negli uffici della squadra mobile ed è in buone in condizioni di salute. In base a quanto comunica la polizia continuano le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti in stretto raccordo con i pm della Dda di Roma. Sulla vicenda i magistrati di piazzale Clodio hanno aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione.

