Rivali clan si uccidono: sfida con maschera "V per Vendetta"

NAPOLI, 02 MAG - Hanno affrontato a colpi di pistola gli avversari del clan rivale indossando la maschera del protagonista del film "V per Vendetta" (graphic novel del 1988 diventata un film nel 2005), ma di colore nero. E' uno dei particolari che emerge dalle indagini sul 'duello' in cui sono rimasti uccisi lo scorso 29 aprile ad Acerra il 22enne Pasquale Di Balsamo e Vincenzo Tortora, di 21 anni, entrambi ritenuti appartenenti a cosche della zona. Su uno scooter, con le maschere, viaggiavano il 17enne poi fermato e Di Balsamo. Tortora si trovava invece sull'auto dei rivali. Il 17enne è stato sottoposto a fermo al termine di indagini dei carabinieri nucleo investigativo di Castello di Cisterna che si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi della stazione di Acerra. Il gip del Tribunale dei Minori ha convalidato il provvedimento cautelare nei confronti del 17enne che ora si trova in un istituto per minorenni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA