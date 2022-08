Rog resta al Cagliari, contratto rinnovato al 2026

CAGLIARI, 03 AGO - Radiomercato lo aveva giá dato in partenza. E invece Marko Rog, centrocampista croato acquistato dal Napoli tre stagioni fa, resta al Cagliari: ufficializzato il prolungamento del contratto sino al 2026. La decisione era nell'aria da parecchio: le richieste erano tante, ma Rog ha scelto di rimanere per provare a riportare la squadra subito in A dopo la retrocessione dello scorso maggio. Rog aveva subito un infortunio al crociato nella seconda stagione rossoblù. Poi l'intervento e la ripresa, ma il crociato si era rotto di nuovo durante la preparazione in vista della scorsa stagione. Rog era riuscito a rientrare in campo nel finale dello scorso campionato. Dopo la retrocessione in B, la partenza sembrava scontata con la Sampdoria che si è avvicinata più di tutti. Ma ora Rog ha deciso: rimane al Cagliari anche in B.

