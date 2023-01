Rogo in carcere a Roma, protesta dopo provvedimento disciplinare

ROMA, 11 GEN - La notifica di un provvedimento disciplinare a carico di un detenuto. Sarebbe questo il motivo che ha provocato nella tarda serata di ieri una protesta all'interno del carcere minorile di Roma dove alcuni detenuti hanno dato fuoco a materassi e suppellettili. In particolare gli autori del rogo, sarebbero due ragazzi, uno di origini tunisine e l'altro marocchine, che si trovano attualmente all'ospedale Sandro Pertini per essere sottoposti al Tso. "E' questa la terza volta che, in poche settimane, i detenuti appiccano le fiamme in alcune celle di Casal del Marmo". Lo fa presente il Sappe, sindacato autonomo della polizia penitenziaria , segnalando che "le fiamme ed il denso fumo propagato potevano essere letali".

