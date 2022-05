Roma Capitale: Gualtieri, oltre a poteri risorse adeguate

ROMA, 23 MAG - Per Roma, oltre ai poteri, importanti sono le risorse anche se non è pensabile che si trasformi la Capitale in una Regione tout court. Lo ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto in Commissione capitolina 'Roma Capitale, statuto e innovazione', in merito alla discussione sul testo della proposta di legge "Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica". "È molto importante che si faccia riferimento al tema delle risorse finanziare adeguate perché poteri senza risorse rischiano di essere non esercitabili, o perfino controproducenti - ha detto il sindaco - . Infine è fondamentale che sia ben chiaro il ruolo di iniziativa di Roma Capitale rispetto alle competenze legislative che ritiene utile e possibile esercitare. Fatto salvo" per alcune materie- ha sottolineato Gualtieri -. come giustamente il testo base dice non è pensabile che Roma si trasformi tout court in una regione. Infatti dal testo si esclude la Sanità e altre materie", ha aggiunto.

