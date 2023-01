Roma: Gualtieri, fondamentale cultura di protezione civile

ROMA, 22 GEN - "È sempre più importante lo sviluppo della cultura della protezione civile. Diventa fondamentale così come come lo sono la pianificazione e la collaborazione con i cittadini". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla presentazione dei risultati dell'esercitazione di questa mattina a Ostia organizzata nell'ambito dell'evento 'Prevenzione e resilienza' 2023. Durante l'intera mattinata sono state simulate situazioni di emergenza idrogeologica nel territorio del X Municipio, nei quartieri dell'Idroscalo e di Saline, particolarmente esposti alle criticità climatiche insistendo sul mare o su corsi d'acqua. Operatori di protezione civile, insieme a volontari e vigili del fuoco, hanno gestito l'emergenza con evacuazioni e interventi per raggiungere gli obiettivi di messa in sicurezza delle aree. Organizzati anche dei punti di cittadinanza attiva a Ostia e Ostia Antica dove poter sensibilizzare i cittadini sulla cultura di protezione civile. "Oggi la città ha dimostrato di avere una capacità operativa di protezione civile davvero di altissimo livello - le parole del sindaco Gualtieri -. Se i cittadini conoscono la pianificazione e sanno come si deve concretamente agire, poi siamo tutti più sicuri quando capitano eventi avversi".

