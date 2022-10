Ruba uno zainetto ad arbitro Marchetti, arrestato

GENOVA, 08 OTT - Disavventura per l'arbitro Matteo Marchetti al suo arrivo a Genova per arbitrare Genoa - Cagliari. Marchetti è arrivato venerdì pomeriggio nel capoluogo ligure e si è diretto all'hotel Savoia, vicino la stazione Principe in centro storico. Mentre aspettava nella hall in attesa di fare il ceck-in si è distratto lasciando incustoditi per un attimo il trolley con sopra appoggiato lo zainetto con gli effetti personali. Un finto cliente si è avvicinato, ha preso lo zaino e si è dileguato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno visionato le telecamere dell'albergo. Il furto è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza che ha anche immortalato il volto del ladro: gli investigatori lo hanno individuato in poco tempo e hanno potuto restituire lo zainetto all'arbitro di Ostia. Gli investigatori stanno cercando di capire se l'uomo, straniero, possa essere l'autore di altri piccoli furti con le stesse modalità.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA