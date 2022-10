Rubato ritratto di Volta al Museo della Permanente Milano

MILANO, 23 OTT - Un tondo raffigurante lo scienziato Alessandro Volta è stato rubato, oggi, al Museo della Permanente a Milano, nella centrale via Filippo Turati, dove è in corso la mostra Amart. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia chiamata dagli addetti. Le persone in visita sono state identificate, ma al momento il ritratto non è stato trovato. In particolare, l'opera è stata realizzata nel 1840 dal pittore Gabriele Rottini. Da quanto si è appreso dovrebbe valere intorno ai 20 mila euro.

