Rubava antenne da auto, denunciato accumulatore seriale

(ANSA)- AVELLINO, 16 FEB- Per mesi ha tenuto sotto scacco gli investigatori della polizia municipale di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, mettendo a segno furti a ripetizione delle antenne montate sulle auto in sosta alle quali puntualmente danneggiava gli specchietti retrovisori. Il paziente lavoro dei caschi bianchi, attraverso pedinamenti e appostamenti notturni, ha incastrato il responsabile, che dopo essere stato convocato negli uffici, è stato denunciato per furto e danneggiamento alla Procura di Benevento, competente per territorio. Si tratta di un uomo, incensurato e molto conosciuto in città, che messo di fronte all'evidenza delle prove raccolte, ha ammesso la sua responsabilità confessando il furto di decine e decine di antenne. Lo stesso indagato ha spiegato che non ne faceva altro uso se non quello di accumularle e custodirle in casa. (ANSA)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA