Ruby Ter, la gioia del compagno di Karima El Marug Daniele Leo: «Orgoglioso di lei»

«Sono orgoglioso di lei. Finalmente è finita. È stata lunga ma adesso possiamo lasciarci alle spalle questa storia». Così Daniele Leo, titolare del ristorante Life a Genova e fidanzato da oltre otto anni di Karima El Marug dopo la sentenza si assoluzione per il processo Ruby ter. Sul telefonino mostra alla cronista un messaggio ricevuto da Karima. «Questa sentenza è destinata a me, è un altro treno che mi travolge, ma la verità è che parla di Ruby, un’invenzione. Ho aspettato e rispetto i tempi di tutti e della giustizia. E nel frattempo sono diventata grande». «Ora la raggiungo a Milano - conclude il ristoratore - non vedo l’ora di abbracciarla».

Leo è il compagno di Karima El Marug da diversi anni. Con lei divide anche il ruolo di genitore per Sofia, la figlia che l'ex Ruby Rubacuori ha avuto da un altro compagno.

