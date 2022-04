S.Cecilia: Messa,decreto nomina commissari a Corte Conti venerdì

ROMA, 27 APR - Il decreto per la nomina dei commissari del conservatorio di Santa Cecilia, alla registrazione della Corte dei Conti, "di solito ci mette un po' di tempo, l'abbiamo mandato venerdì sera. Siamo solo a mercoledì". Così la ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, interpellata a margine di un evento al Consiglio nazionale delle ricerche a Roma. Contrariamente a quanto detto in precedenza la ministra non ha dato una data per il decreto.

