Safer Internet Day: Fontana, tutela minori priorità assoluta

ROMA, 07 FEB - "La tutela dei diritti dei minori nell'ambiente digitale costituisce una priorità assoluta". Lo scrive il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana in un messaggio inviato al convegno "Verso un'agenda digitale per l'infanzia e l'adolescenza" che si sta svolgendo a Roma nell'Aula dei Gruppi Parlamentari organizzato da Telefono Azzurro per celebrare il Safer Internet Day, la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete. "E' dunque necessario - aggiunge - uno sforzo collettivo per sostenere e valorizzare l'opera di educazione alla cittadinanza digitale, promuovendo un utilizzo consapevole e responsabile del web e delle nuove tecnologie. Solo in questo modo si potranno cogliere le straordinarie opportunità che la Rete offre in termini di conoscenza, crescita culturale e civile, sviluppo di competenze e abilità".

