Safer Internet Day:Telefono Azzurro, il 6 a Milano e il 7 a Roma

ROMA, 03 FEB - Anche quest'anno Telefono Azzurro organizza il 6 e 7 febbraio un momento di approfondimento per riflettere con interlocutori pubblici e privati su scenari, sfide e opportunità del mondo digitale e di come entri sempre più a far parte della vita dei più piccoli. L'evento, insignito del riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si svolgerà a Milano e Roma. "Serve una condivisione seria e profonda di competenze, idee, investimenti, che veda protagoniste le Istituzioni, le agenzie educative (in primis la scuola), le famiglie, il mondo del non profit e il network di soggetti che a livello internazionale si occupano di tutela dell'infanzia. È ormai urgente mettere in campo e rafforzare forme di collaborazione, progetti comuni, occasioni di confronto, traducendo in maniera tempestiva nella realtà strumenti concreti di tutela e di educazione per bambini e adolescenti", afferma il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo.. Lunedì l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con lo Humane Technology Lab del polo, ospiterà a Milano una tavola rotonda e verrà presentato il rapporto che Telefono Azzurro ha elaborato avvalendosi della collaborazione di Doxa Kids. Verranno anche resi disponibili due vademecum per i genitori e per i bambini e gli adolescenti - disponibili su azzurro.it - per fornire una bussola che sappia orientarli nell'universo digitale. Martedì 7 febbraio l'iniziativa si sposta a Roma e avrà un taglio più istituzionale. L'evento della mattina sarà ospitato nell'Aula dei Gruppi a Montecitorio. Verrà presentata l'Agenda digitale per l'infanzia e l'adolescenza promossa da Telefono Azzurro che prevede un pacchetto di misure per garantire ai più giovani una vita più consapevole nella dimensione digitale. Nel pomeriggio, nella sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ci sarà un confronto con i principali rappresentanti delle realtà religiose locali ed internazionali, nonché esperti internazionali in tema di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

