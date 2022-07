Sala Consiglio Crotone intitolata a Falcone e Borsellino

CROTONE, 18 LUG - La Sala consiliare del comune di Crotone sarà intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lo ha deliberato la giunta comunale guidata dal sindaco Vincenzo Voce, alla vigilia del trentennale della strage di via D'Amelio. "In considerazione che la cultura della legalità e la lotta alle mafie rappresentano il punto di riferimento dell'azione amministrativa intesa come rispetto dei principi costituzionali da declinare nell'agire quotidiano e che risulta necessario per le istituzioni tracciare un percorso che possa orientare le giovani generazioni a leggere la storia anche attraverso i 'simboli' in grado di sintetizzare i valori, le passioni, il sacrificio di quanti hanno lottato per costruire un mondo migliore è intenzione dell'amministrazione ricordare ed onorare la memoria di due uomini dello Stato e di rendere visibile la gratitudine della città di Crotone per il loro sacrificio attraverso l'intitolazione di uno spazio pubblico e in particolare della Sala Consiliare quale massimo luogo dell'espressione della democrazia e della libertà", scrive l'esecutivo comunale. In questi giorni la Sala Consiliare è oggetto di lavori di riqualificazione per migliorarne la funzionalità completati i quali si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA