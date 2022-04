Sala, non ho fiducia in un governo che non ascolta Milano

MILANO, 11 APR - "Non posso avere fiducia in un governo che non ascolta la città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei problemi del Comune a chiudere il bilancio a causa dell'emergenza Covid senza aiuti da parte dello Stato, nel corso del Consiglio comunale dedicato a questo tema a cui hanno partecipato anche parlamentari lombardi di centrodestra e centrosinistra. Negli ultimi anni il governo "ha sempre celebrato Milano come suo traino - ha aggiunto - per Expo, per le Olimpiadi, per la nostra forza propulsiva, per l'attrattività delle nostre università, un governo che adesso sembra così lontano". Sala ha poi ricordato che dal governo il Comune di Milano ha ricevuto 478 milioni nel 2020 e 467 nel 2022, "e per il 2022? La risposta da Roma per ora è zero o giù di lì - ha detto Sala -. Come se nel 2022 i problemi fossero risolti, è evidente che non si può costruire un bilancio equilibrato con numeri del genere". "Al momento - ha aggiunto - abbiamo congelato una parte della spesa ed è evidente che se sarò costretto a fare tagli, li farò perché è una mia responsabilità. Ma non posso esimermi dal dire che non ho fiducia di un governo che non vuole affrontare questa evidenza".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA