Salario minimo: Fico, serve una legge

CAPUA, 08 GIU - "Il tema del salario minimo è molto importante" e "al di là dei contrasti tra chi lo vuole e chi non lo vuole, bisogna fare un grande tavolo per comprenderne le problematiche. Peró io credo che bisogna andare oltre la contrattazione nazionale sul salario minimo, perché va messo per legge. Il Parlamento ha ancora un anno e spero che possa lavorare al meglio su questo tema". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico rispondendo ai giornalisti al Museo Provinciale Campano di Capua (Caserta), dove ha effettuato una visita per poi partecipare ad un evento elettorale con il candidato sindaco di Capua Adolfo Villani.

