Salernitana: carica Nicola, con la Juve senza paura

SALERNO, 19 MAR - Tempo di vigilia per la Salernitana, attesa dalla impegnativa trasferta a Torino con la Juventus. "Affrontiamo una squadra molto forte, dalla mentalità vincente e che nell'ultimo periodo in campionato non è quasi mai andata in difficoltà. E' una squadra che può far male in qualsiasi momento", afferma il tecnico granata, Davide Nicola, inquadrando l'avversaria. "La partita deve servirci per migliorare la mentalità, dobbiamo essere competitivi su tutti i campi e contro qualsiasi avversario. Ogni squadra ha dei momenti in cui concede, dovremo sfruttarli a pieno". "I ragazzi stanno lavorando in maniera molto intensa e questo mi fa ben sperare. "Servirà essere ordinati - spiega - e dimostrare di aver acquisito maggiore equilibrio nelle due fasi. Credo che i cambi saranno importanti. Servirà una prestazione intensa e gagliarda per dimostrare di giocarcela e cercare di ottenere il miglior risultato possibile".

