Salernitana: Nicola, continuità dando sempre il massimo

SALERNO, 04 NOV - "La Salernitana arriva da una vittoria importante ma la partita di domani ha lo stesso valore della partita di Roma". Così Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa il match contro la Cremonese, in programma domani alle 15 allo stadio Arechi. "Inizia un ciclo di tre gare in una settimana, saranno coinvolti tutti e servirà il contributo di tutta la rosa per fare buone prestazioni e ottenere risultati importanti. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, la continuità sta nella prestazione e nell'atteggiamento. Dobbiamo vivere le cose con intensità senza risparmiarci mai e dando sempre il massimo, questo deve essere il nostro modo di essere". Per il tecnico della Salernitana, "la Cremonese meriterebbe una classifica diversa e ha dato fastidio a molti avversari. Mi aspetto una gara difficile - prevede - contro una squadra che ha idee ed organizzazione. Noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di produrre gioco con ordine e aggressività. Dovremo essere pratici e abili cercando di esprimere il nostro gioco".

