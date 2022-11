Salernitana: Nicola, sfruttiamo i punti deboli della Fiorentina

SALERNO, 08 NOV - "Domani vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare". Lo ha detto Davide Nicola, allenatore della Salernitana, presentando attraverso il sito ufficiale del club la trasferta di domani in casa della Fiorentina. "Loro sono una squadra abituata a giocare gare ravvicinate nell'arco di una settimana ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati tra campionato e coppa. Hanno grande capacità di attaccare gli spazi, grande abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena". Per Nicola la Salernitana dovrà essere brava a "occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve". Il tecnico ha convocato 27 calciatori, tra cui anche Lovato e Fazio che non sono al meglio e dovrebbero alzare bandiera bianca. La scelta di convocarli potrebbe essere legata al fatto che la Salernitana, dopo il match di Firenze, si trasferirà a Parma per preparare il match di domenica in casa del Monza. "Vogliamo essere competitivi - ha spiegato Nicola - e per farlo bisognerà avere attenzione per tutto l'arco della gara e capacità di non farsi sfuggire la partita nei momenti difficili. Servirà il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti. Il nostro pubblico è fondamentale e vorremmo sempre averlo vicino, siamo fortemente auto motivati per fare sempre del nostro meglio".

