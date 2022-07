Salernitana: visite mediche per Botheim e Lovato

SALERNO, 05 LUG - La Salernitana si appresta a chiudere due operazioni in entrata. Stamane sono arrivati a Salerno l'attaccante Erik Botheim e il difensore Matteo Lovato. I due calciatori, poco prima delle 9, hanno fatto tappa al Check-up di Salerno per effettuare le visite mediche che, salvo sorprese, precederanno la firma con il club granata (accordo quadriennale per entrambi). L'attaccante norvegese, dopo essersi svincolato dai russi del Krasnodar, arriva a parametro zero; il difensore 22enne, invece, vestirà il granata nell'ambito dell'operazione che porterà Ederson all'Atalanta. Il brasiliano, tra l'altro, proprio in queste ore ha salutato via social i suoi ex tifosi: "So che sono passati solo pochi mesi, ma sono stati fantastici, insieme abbiamo fatto ciò che tutti pensavano fosse impossibile". La Salernitana, intanto, continua ad essere molto attiva sul mercato: il ds Morgan De Sanctis è vicino a chiudere anche la trattativa con Diego Valencia, attaccante cileno 22enne dell'Universidad Católica e della Nazionale.

