Salute: in Fvg progetto pionieristico con Novartis

TRIESTE, 29 SET - "Un obiettivo che guarda a un futuro più vicino di quello che si immagini, nel quale le innovazioni in campo medico permetteranno di prevedere le patologie e di intervenire con la prevenzione, evitando in questo modo l'insorgenza della malattia e abbassando la pressione sulle strutture ospedaliere". Così il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga ha presentato i primi due progetti frutto della collaborazione tra la Regione Fvg e la multinazionale farmaceutica. I due progetti riguardano l'adeguamento del sistema organizzativo della sanità da un lato e la prevenzione delle malattie cardiovascolari dall'altro. Come ha spiegato Fedriga - con lui c'erano il vicegovernatore Riccardo Riccardi, l'assessore alla Ricerca Alessia Rosolen e l'a.d. di Novartis Italia Valentino Confalone - si tratta di una partnership che ha il coraggio di guardare oltre alla contingenza e di costruire le basi di un cambiamento "essenziale per affrontare le sfide del futuro legate all'aumento della longevità della popolazione e quindi alla necessità di avere un sistema sanitario in grado di offrire risposte di salute di qualità". L'auspicio, sottolineato dal governatore, è che questa esperienza in atto in Friuli Venezia Giulia rappresenti una buona prassi da replicare a livello nazionale.

