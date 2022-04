Salvini,da Draghi no più tasse a parole, Lega non vota

PALERMO, 08 APR - "Mi fa piacere che Draghi a parole dica non voglio aumentare le tasse, ma la Lega e il centrodestra non possono votare un documento dove c'è scritto che potranno aumentare le tasse sui risparmi, sui conti correnti, sui titoli di Stato, sugli affitti e sulla casa". Così Matteo Salvini ai cronisti, fuori dall'aula bunker dell'Ucciardone, in una pausa dell'udienza del processo Open Arms, che vede il senatore della Lega imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.

