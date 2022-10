Salvò bimbo grazie a "Grey's Anatomy", maestra premiata

PERUGIA, 16 OTT - "Ho salvato a scuola un bambino di otto anni grazie alla manovra di disostruzione che avevo visto praticare nella serie televisiva Grey's Anatomy": a raccontarlo è Flavia Napolitano, maestra in una scuola primaria di Perugia, dove nel maggio scorso il bimbo ha rischiato di soffocare mangiando una merendina durante la ricreazione. Una storia che era già emersa su alcuni media locali e che stamattina a Foligno è stata di nuovo ricordata nel corso della cerimonia di premiazione che l'associazione "Amici del cuore Valle Umbra" ha voluto riservare all'insegnante, conferendole la targa "Cavaliere del cuore 2022". "Stavo facendo una sostituzione e mi trovano in una classe non mia, quando a un certo punto ho visto un bambino diventare blu in faccia", ha raccontato la maestra. "Ho capito immediatamente - ha aggiunto - che stava soffocando. Ho gridato aiuto e contemporaneamente ho preso il bambino e l'ho messo sulle gambe e in quell'istante mi è tornata in mente una scena della serie televisiva dove il dottor Owen Hunt, interpretato dall'attore Kevin Mckidd, praticava proprio la manovra su un bambino per liberarlo da un corpo estraneo che aveva ingoiato. Fortunatamente ha funzionato". Nel ricordare quegli istanti la maestra si commuove ancora: "Ripensandoci mi scendono le lacrime ancora oggi". "Il bimbo - ha raccontato ancora Flavia - fu poi portato in ospedale per dei controlli ulteriori. Nel frattempo ho maturato un grande rapporto di amicizia con i genitori del piccolo". "L'appello che voglio fare oggi è quello di rendere obbligatori per tutti i corsi che possono salvare la vita alle persone, come ad esempio, appunto, la manovra di Heimlich", ha detto ancora la maestra. L'importanza del tema è stata sottolineata anche dal presidente degli Amici del cuore, Paolo Paolucci e dall'assessore comunale Agostino Cetorelli che hanno premiato l'insegnante.

