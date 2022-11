Saman: Ris a Novellara, trovati dei resti umani

Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. Sono stati trovati dei resti umani che potrebbero essere quelli della giovane pakistana che rifiutò un matrimonio combinato e che risulta scomparsa dalla notte del 30 aprile 2021. Per l'omicidio sono indagati cinque parenti.

I resti ritrovati a Novellara erano sotterrati all’interno di un capannone abbandonato. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, insieme a quelli della Compagnia di Guastalla, coordinati dalla procura diretta da Calogero Gaetano Paci hanno fatto un sopralluogo da ieri sera. L’area è stata interdetta e dalle prime ore del mattino e i carabinieri, insieme al Ris di Parma, stanno procedendo a recuperare e repertare i resti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

Nei giorni scorsi il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan.

