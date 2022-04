Sampdoria: quasi 2000 tifosi a Verona per match chiave

GENOVA, 22 APR - Sono già 1700 i tifosi della Sampdoria che hanno acquistato il biglietto per la sfida di domani a Verona e potrebbero aumentare nelle prossime ore. Una decina di pullman più auto private, la risposta del popolo doriano è stata sicuramente importante perché tutti sono consapevoli dell'importanza della gara del Bentegodi. Un altro ko dopo quello clamoroso la settimana scorsa al Ferraris con la Salernitana renderebbe assai preoccupante il rush finale salvezza per la squadra del tecnico Marco Giampaolo che può contare su un piccolo margine di vantaggio sulle dirette concorrenti per la salvezza ma ormai i liguri non possono più sbagliare. E nel ritiro di Verona, iniziato in anticipo per espressa richiesta dei giocatori, sono le ultimissime prove tecniche prima di scendere in campo con Giampaolo che in questi giorni ha provato diverse soluzioni tattiche ma sembra orientato a scegliere la continuità puntando ancora sul 4-3-1-2 con alcune variazioni sul tema per quanto riguarda gli interpreti. C'è il nodo del trequartista con Sensi in pole position e poi in attacco i favoriti sono Quagliarella e Caputo anche non è da escludere che il mister ligure alla fine possa stupire tutti provato Sabiri al fianco dell'ex bomber del Sassuolo. Di certo per la Samp si tratta di uno snodo fondamentale del campionato anche perché tra una settimana c'è il derby della Lanterna e la stracittadina col Genoa può diventare un match pesantissimo se i blucerchiati non dovessero fare risultato positivo a Verona

