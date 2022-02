Fabbricava pass falsi per accedere al teatro Ariston: denunciato

Si era messo a fabbricare pass falsi per l’accesso alle aree del Festival di Sanremo. Con queste accuse è stato denunciato per truffa dalla polizia. La vicenda ha avuto inizio ieri sera. Durante i controlli predisposti per verificare il regolare afflusso delle persone autorizzate all’accesso del Green carpet, gli agenti del commissariato di Sanremo e della Digos hanno fermato un uomo con un pass risultato contraffatto.

Nel tentativo di entrare all’Ariston aveva mostrato un pass riportante le generalità e la foto del titolare, il logo della trasmissione televisiva di Rai1 e il Qr-code. in seguito ad alcuni accertamenti, il lasciapassare è risultato di fattura artigianale e, quindi, non valido.

L’uomo ha poi dichiarato di essersi recato a Sanremo con un suo conoscente, indicando il realizzatore del lasciapassare. Quest’ultimo, rintracciato nelle vicinanze di un hotel della città dei Fiori, ha dichiarato che i pass li aveva stampati poco prima di raggiungere Sanremo, aggiungendo di non averli utilizzati.



