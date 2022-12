Santanchè, turismo traina economia, è priorità del Governo

ROMA, 23 DIC - "Dati importanti quelli sul turismo per le feste natalizie ma che certamente non distolgono l'attenzione da quelli che sono i problemi strutturali di un comparto che ha sofferto molto prima per il Covid e ora per la crisi energetica. Ma sappiamo quanto il settore sia trainante per l'economia della Nazione per questo è una priorità del governo. Il ministero lavorerà, come ho avuto modo di evidenziare in diverse occasioni, per rendere solido e strutturato il turismo". Lo dice all'ANSA la ministra Daniela Santanchè dopo l'appello del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli perché il turismo abbia maggior peso nelle politiche del Governo. "Venti milioni di italiani in viaggio tra Natale e Capodanno, oltre agli stranieri, sono un buon segnale per tutta la filiera turistica e per il Paese, ma la spesa è ancora debole e i problemi strutturali restano irrisolti. Proprio per questo il turismo deve avere maggior peso nelle politiche del Governo perché se cresce il turismo cresce l'intera economia" aveva detto Sangalli.

