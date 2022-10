Sbarrano strade paese per assaltare ditta orafa, rubato l'oro

CAPOLONA (AREZZO), 27 OTT - Hanno sbarrato le strade di accesso con cassonetti ed elettrodomestici rottamati, poi con un veicolo speciale hanno sfondato la porta sul retro di un'azienda orafa di Castelluccio di Capolona, vicino ad Arezzo, ed hanno messo a segno un colpo. Il fatto è accaduto intorno alle 4. Una volta dentro avrebbero preso oro, ancora da quantificare, prima di fuggire nel buio all'arrivo dei carabinieri. Ad attenderli probabilmente un complice. Le indagini sono in corso, diramate note di ricerca in tutto il territorio aretino. La dinamica del furto ricorda molto quello di 11 anni fa alla Salp vicino a Pergine Valdarno quando i banditi anche in quella occasione chiusero la statale e le strade d'accesso in piena notte, in quel caso usando scuolabus e auto. La banda fu poi rintracciata in Puglia con le indagini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA