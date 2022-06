Scalo Fiumicino torna a oltre 100mila passeggeri in un giorno

ROMA, 07 GIU - Domenica scorsa l'aeroporto di Fiumicino ha superato, per la prima volta dopo due anni dall'inizio della fase di emergenza per la pandemia, le 100mila presenze giornaliere tra arrivi e partenze. Lo fa sapere a Fiumicino Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Adr. "Il traffico è in ripresa. E' un lavoro di collaborazione e pianificazione, con il coinvolgimento delle compagnie e di tutti i fornitori di servizi - aggiunge Bassato- e nelle prossime settimane ci saranno altri nuovi collegamenti aerei che riprenderanno, così come avvenuto tra ieri e oggi con la riattivazione dei voli diretti per Buenos Aires e Singapore di Aerolineas Argentinas e Singapore Airlines".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA