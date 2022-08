Scandinavia: intesa a tre per rafforzare cooperazione difesa

STOCCOLMA, 09 AGO - Danimarca, Svezia e Norvegia hanno concordato di rafforzare la loro collaborazione nel campo della difesa per monitorare assieme le acque e i cieli dei tre Paesi, mentre aumentano le tensioni con la Russia. Un'intesa in questo senso è stata raggiunto in un incontro trilaterale tra i ministri della Difesa a Malmoe, nel sud della Svezia, vicino alla Danimarca. "Parliamo da tempo - ha detto il ministro della difesa Svedese Peter Hultqvist all'agenzia TT - del fatto che é importante sottolineare il nostro interesse sull'accesso al Mar Baltico e che questa è un'area di comune interesse svedese, danese e norvegese. Per noi é molto importante avere il controllo su questa zona". "Lavoreremo più strettamente e condivideremo informazioni tra di noi più spesso e in maniera più diretta. Proveremo a rimuovere gli ostacoli per avere una più stretta ed effettiva collaborazione militare", ha spiegato il ministro della difesa Danese Morten Bodskov. La Svezia e la Danimarca hanno già un accordo bilaterale per poter usare lo spazio aereo e le rispettive infrastrutture marine. Ma questa collaborazione sarà approfondita, insieme a quella con la Norvegia. "Abbiamo anche sollevato la questione artica. La collaborazione svedese-norvegese - ha aggiunto Hultqvist - deve svilupparsi ulteriormente per via dell'aumento delle tensioni anche lì. La Russia considera la zona di grande interesse militare e ha aumentano la sua presenza nella regione di Murmansk". L'incontro tra i tre ministri è avvenuto mentre la Svezia e la FInlandia stanno aspettando l'approvazione della loro domanda di adesione alla NATO, di cui la Danimarca e la Norvegia giá fanno parte.

