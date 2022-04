Scheletro umano per uso medico-scientifico trovato in sottoscala

LA SPEZIA, 22 APR - Ossa umane in cattivo stato di conservazione sono state trovate stamani nell'intercapedine di un sottoscala di un immobile in centro alla Spezia. Sul posto il Nucleo Investigativo dei carabinieri che ha effettuato i rilievi. Una volta ricomposte, è emerso che si tratterebbe di uno scheletro quasi completo per uso medico-scientifico, con tanto di supporto e giunzioni metalliche, presumibilmente gettate lì da anni. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza.

