Schiacciato da trattore mentre lo scarica da rimorchio,morto

MONTE SAN GIUSTO, 04 OTT - Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Monte San Giusto (Macerata): un imprenditore agricolo di 27 anni, Francesco Del Bianco, di Corridonia, è stato schiacciato da un trattore cingolato mentre stava scaricando lo stesso mezzo da un trattore gommato con il quale lo aveva trasportato in campagna in via Madonna Concezione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Inutili i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne. Il fatto è accaduto poco lontano da un campo che doveva essere lavorato proprio con il cingolato che la vittima aveva portato sul posto con l'ausilio di un mezzo di rimorchio. Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore sarebbe salito sopra il cassone per sganciare il trattore quando quest'ultimo si è ribaltato investendolo in pieno e uccidendolo.

