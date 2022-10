Schiacciato da un furgone, lavoratore 54enne muore a Nuoro

NUORO, 05 OTT - Incidente sul lavoro, stamattina, in una azienda agricola di via Lollove a Nuoro. Un uomo di 54 anni, Salvatore Santeddu, residente nel capoluogo barbaricino, è morto schiacciato dalla ruota di un furgone. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che nulla hanno potuto fare se non constatarne il decesso: l'uomo è morto sul colpo. In via Lollove anche gli agenti della Polizia di Stato e del Servizio Prevenzione e sicurezza del Lavoro (Spresal) stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente,

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA