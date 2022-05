Schianto in monopattino, un ferito grave a Milano

MILANO, 05 MAG - Un grave incidente stradale con un monopattino elettrico si è verificato la scorsa notte, a Milano. Il conducente si trova ricoverato in gravi condizioni. E' accaduto poco dopo le 3 in via Borsi, in zona Navigli, quando il monopattino si è schiantato senza aver prima avuto alcun urto con altri veicoli. L'uomo ferito, che non aveva documenti, ha riportato gravi lesioni al volto, ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni alla Polizia locale, che indaga sull'episodio, l'uomo sarebbe stato visto in forte stato di alterazione, mentre guidava e urlava, poco prima dell'incidente.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA