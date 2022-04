Scivola e cade in torrente battendo la testa, morto

TRAMONTI DI SOPRA, 18 APR - E' caduto nel torrente Meduna da una delle griglie dello stesso torrente, da un'altezza di tre metri finendo su una pietra, ed è morto poco dopo. E' accaduto questo pomeriggio, la vittima è un soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Maniago, Andrea Dal Farra, di 45 anni, residente a Vaiont, originario di Erto. Era Tecnico del Soccorso Alpino dal 2011; lavorava in una azienda del posto. Con lui c'era la compagna, anche lei del Soccorso Alpino, che si è lanciata nel torrente riuscendo a riportare a riva l'uomo e praticandogli il massaggio cardiaco per rianimarlo, ma la manovra è stata inutile e ora la donna è in stato di choc. Poco dopo è giunto il medico che non ha potuto fare altro che constatare la morte. Dato il punto impervio, le operazioni di recupero della salma si sono concluse alcune ore dopo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA