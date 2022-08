Scomparso sulle Ande: corpo ritrovato non è di Alberto Fedele

MILANO, 23 AGO - Proseguono le ricerche di Alberto Fedele: l'ingegnere di 30 anni volontario in Perù della Onlus Weworld, scomparso lo scorso 4 luglio mentre era a fare trekking sulle Ande. I primi esami sul corpo ritrovato il 19 agosto in un isolotto del rio Vilcanota, nella zona di Cusco in evidente stato di decomposizione, senza documenti né tantomeno indumenti confermano che non si tratta di Alberto. "Ci hanno informato - ha spiegato all'ANSA Marco Chiesara, presidente di WeWorld - che dai primi accertamenti si tratta di una persona alta circa un metro e cinquanta e che il decesso dovrebbe risalire a tre mesi fa. Comunque stanno facendo anche l'esame del dna". "Intanto proseguono le ricerche, che non si sono mai interrotte" ha concluso.

