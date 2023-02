Scontri a liceo Firenze, in centinaia riuniti davanti scuola

FIRENZE, 20 FEB - Alcune centinaia di studenti si sono riuniti stamattina davanti all'ingresso del liceo Michelangiolo di Firenze dopo l'aggressione di sabato da parte di giovani di Azione studentesca ai danni di alcuni studenti. Uno striscione con scritto "il 25 aprile scendi in piazza" è stato srotolato davanti all'ingresso mentre gli studenti, tutti per strada a bloccare il traffico, ripetevano lo slogan 'Firenze è solo antifascista'. Un altro striscione è apparso davanti al liceo Castelnuovo, situato di fronte al Michelangiolo, con scritto 'Fuori Casaggi dalle scuole'. Gli studenti sono poi entrati a scuola e si sono riuniti in assemblea.

