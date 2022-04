Scontro a un incrocio nel Mantovano, un morto

MANTOVA, 18 APR - Un uomo è morto e un giovane è rimasto ferito in maniera non grave in un incidente stradale accaduto ieri sera a San Benedetto Po, nel Mantova. La vittima è un 45enne residente a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, mentre il ferito è un 27enne del posto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21 ad un incrocio alla periferia del paese e sembra che all'origine vi sia il mancato rispetto di una precedenza da parte di una vettura. Saranno i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il 45enne, che viaggiava solo come l'altro giovane coinvolto nell'incidente (ricoverato in ospedale a Mantova ma poi dimesso) , è morto sul colpo.

