Scontro fra auto e furgone nel Cremonese, un morto e 3 feriti

CREMONA, 14 SET - Incidente mortale, prima dell'alba, sulla strada Rivoltana, all'altezza della zona industriale di Rivolta, in provincia di Cremona. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Nissan Qashqai e un furgone Volkswagen: l'impatto è stato violentissimo e per il 67enne lodigiano a bordo del furgone non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del 118. Feriti i tre occupanti del Qashqai, di 47, 56 e 61 anni, uno dei quali è stato trasferito in elisoccorso al San Matteo di Pavia. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale: sul posto sono al lavoro gli agenti dei distaccamenti di Pizzighettone e Casalmaggiore e la provinciale Rivoltana è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra la rotonda della Cassanese e la rotatoria che porta in paese.

