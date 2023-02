MILANO, 16 FEB - Un incidente mortale è avvenuto questa sera, poco prima delle 20, sulla Strada provinciale 183 per Ozzero (Milano). In un frontale tra due autovetture, una persona è deceduta e un'altra è stata trasportata in codice rosso in elisoccorso all'ospedale San Carlo. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso.

