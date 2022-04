Scontro tra auto, 2 morti nel Grossetano

SCANSANO (GROSSETO), 02 APR - Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 6:45 lungo la strada provinciale 159 che da Grosseto porta verso Scansano, in località Chessa. Due le auto coinvolte, probabile dinamica uno scontro frontale, secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri intervenuti insieme ai sanitari. Nello scontro sono deceduti due uomini, di 37 anni e 44 anni. Il ferito, un uomo di 28 anni, trasportato in codice 1 all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenute ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Attivati due elicotteri Pegaso 2 e Pegaso 3 che poi sono rientrati alla base.

